تعرف على طقس الإمارات غداً الأحد

السبت 15 أغسطس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58، والمد الثاني عند 22:59، والجزر الأول عند الساعة 16:13، والجزر الثاني عند الساعة 06:42.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:28، والمد الثاني عند الساعة 19:09، والجزر الاول عند الساعة 13:58 عند الساعة 02:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 33 85 35

دبي 42 32 80 30

الشارقة 42 32 80 30

عجمان 40 33 85 35

Advertisements

أم القيوين 41 31 85 35

رأس الخيمة 40 32 80 30

الفجيرة 37 31 80 45

العين 45 30 70 30

ليوا 46 31 75 25

الرويس 40 30 80 30

السلع 42 31 85 35

دلما 39 33 75 40

طنب الكبرى 39 34 85 45

طنب الصغرى 39 34 85 45

أبو موسى 39 34 85 45