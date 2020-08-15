الولايات المتحدة ترحب بقرار ليتوانيا حظر دخول عناصر حزب الله أراضيها لمدة 10 سنوات

السبت 15 أغسطس 2020

رحبت الولايات المتحدة، السبت، بقرار ليتوانيا، حظر دخول عناصر حزب الله أراضيها لمدة 10 سنوات، في أحدث خطوة أوروبية لاحتواء خطر المليشيا اللبنانية الإرهابية.



وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في تصريحات صحفية إن ليتوانيا اتخذت خطوة مهمة بحظر أعضاء حزب الله من الدخول لأراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية.

وحث بومبيو شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين أن يتبعوا ليتوانيا ويتخذوا خطوات تمنع حزب الله من تنفيذ عملياته في أوروبا.

وأكد أن هجمات حزب الله الإرهابية تسببت في مقتل الآلاف في أوروبا، معتبرا خطوة ليتوانيا بتصنيفه منظمة إرهابية "ريادية".

وفي بيان نشر على حساب وزارته بموقع تويتر، قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس "بعد أخذ المعلومات التي حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا في الاعتبار، نستنتج أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تشكل تهديدا لأمن عدد كبير من البلدان، منها ليتوانيا".

وأضاف "نحن نقف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا، وباقي الدول التي وصلت إلى الاستنتاج نفسه".

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وتابع "الأشخاص المنتمون لحزب الله ممنوعون من دخول ليتوانيا"، مضيفا "الحظر سيظل ساري المفعول لمدة 10 سنوات".

ومضى قائلا إن هذا القرار اتخذ بناء على تقييمات توصلت إلى أن هؤلاء العناصر يمثلون تهديدا للمصالح الأمنية الليتوانية.

وتعد هذه أحدث خطوة تقوم بها دولة أوروبية لاحتواء خطر مليشيا حزب الله.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد حزب الله.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الداخلية الألمانية حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا بشكل كامل، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة، ومن البرلمان الألماني نفسه الذي مرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي توصية غير ملزمة للحكومة، بحظر حزب الله.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.