حمدان الطبية تقيم الندوة الثالثة عن أمراض الرئة في مراحل الإصابة المبكرة بكوفيد-19

السبت 15 أغسطس 2020

تعقد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الندوة الثالثة من سلسلة الندوات عبر الإنترنت بعد غدٍ تحت عنوان «أمراض الرئة في مراحل الإصابة المبكرة بكوفيد–19».



وسيتحدث خلال الندوة كل من أستاذ علم الأمراض بجامعة هونغ كونغ البروفيسور جون نيكولز، والذي شارك كعضو رئيس في فريق البحث لعزل فيروس السارس التاجي أثناء الانتشار العالمي في عام 2003، واستشاري الأمراض التنفسية والباحث الإكلينيكي للأبحاث السريرية في قسم نوفيلد للطب في جامعة أكسفورد والدكتور ريتشارد راسل ومدير قطاع ويست هامبشير للخدمات التنفسية المتكاملة، كما أنه المحرر المؤسس لمجلة «مرض الانسداد الرئوي المزمن».

وسيشارك في ادارة الندوة أستاذ بكلية الطب بجامعة الشارقة وباحث في مركز ميكينز لأبحاث الجهاز التنفسي بجامعة ماكجيل في كندا، والأمين العام لجمعية الإمارات لأمراض الصدر الدكتور بسام محبوب.

وقد كانت الجائزة قد عقدت ندوتها الثانية ضمن سلسلة الندوات العلمية عبر الانترنت، والتي ناقشت موضوع ( تشخيص وعلاج كوفيد-19)، بحضور أكثر من 800 مشارك من جميع أنحاء العالم.

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وتحدث خلال الندوة كل من: أستاذ العناية الحرجة بجامعة بروكسيل، الرئيس السابق للإتحاد العالمي لجمعيات طب العناية الحرجة الأستاذ الدكتور جان لويس فينسنت، وأستاذ الأمراض المعدية بجامعة جنوة، رئيس الجمعية الايطالية للعلاج المضاد للعدوى الأستاذ الدكتور ماثيو باسيتي.

وحصل المشاركون على ساعة تعليم طبي مستمر واحدة معتمدة من جامعة الإمارات.

وقد شارك بالحضور ميرزا الصايغ والدكتور أحمد الهاشمي أعضاء مجلس أمناء الجائزة، و المدير التنفيذي للجائزة عبدالله بن سوقات.

وتوجه عبدالله بن سوقات بالشكر لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وشركة ابوظبي للخدمات الطبية- صحة وجمعية الإمارات الطبية لمساهمتهم في انجاح الندوات السابقة والحالية كما اكد على اهمية التعاون بين الجائزة والهيئات الوطنية المعنية بارتقاء القطاع الطبي بصفة عامة والبحث العلمي بصفة خاصة والتي تعد احد اهم اولويات الجائزة.