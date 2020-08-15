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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": أردوغان يعيش حالة من اليأس إزاء أوضاعه الداخلية هو وحزبه والان مع التفاصيل
السبت 15 أغسطس 2020
قالت صحيفة خليجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش حالة من اليأس إزاء أوضاعه الداخلية هو وحزبه، جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية المستفحلة التي تعيشها تركيا فى ظل حكمه الاستبدادي، فيحاول تصدير هذه الأزمات إلى الخارج من خلال الاستفزازات والحروب الخارجية التي يمارسها ضد الدول المجاورة والبعيدة، لعله بذلك يغطي على الأوضاع الداخلية المتردية، ويستثير المشاعرالقومية من خلال تصوير تركيا بأنها تتعرض لتهديدات خارجية، لعله بذلك يخلق حالة من الالتفاف تعينه على تجاوز أزماته.
ولفتت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت ، الى ان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتش أوغلو، يتهم أردوغان بالعمل على تدمير تركيا، مؤكداً أن تركيا «تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات أردوغان»، مضيفاً أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطراً بسبب التحالف مع قطر،.
وخلصت الى ان أردوغان، يعرف تماماً أن الوضع الداخلي مزر، وأن القبضة الحديدية التي يمارسها ضد المعارضة تأتي بنتائج عكسية، ما أدى إلى تقلص شعبيته بشكل واضح، حتى داخل حزبه هناك معارضة متزايدة لسياسته، ما جعل قيادات بارزة في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم تهجره وتشكل أحزاباً مناهضة
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