صحيفة إماراتية: إنجاز معاهدة السلام مع إسرائيل سيكون نقلة نوعية للشرق الأوسط

السبت 15 أغسطس 2020

قالت صحيفة خليجية، ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد عظيم وزعيم عالمي يمتلك شجاعة اتخاذ القرارات الاستثنائية التي تحمل الخير وتكون قادرة على فتح الأفق أمام كل من يرغب في عالم لا عداوات فيه ولا خلافات ولا دوامات من الأزمات التي قد تستمر عقودا طويلة بكل ما تحمله من تداعيات.



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واضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم السبت ان معاهدة السلام مع إسرائيل و التي سيكون لها شأن عالمي كبير كحدث فاصل في تاريخ البشرية ومساعيها نحو الانتقال لعالم يسوده الاستقرار ويعم فيه التعاون، فضلا عن كونها ستفتح الباب لكل من يمد اليد بالخير .. ولاشك أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إنجاز معاهدة السلام مع إسرائيل سيكون نقلة نوعية تحمل الكثير من رياح التغيير الإيجابية لمنطقة الشرق الأوسط برمتها والتي بفضل معاهدة السلام سوف تكون اليوم على أبواب مرحلة جديدة إيذانا بطي صفحة عقود من التوتر والحروب والمناكفات.

واكدت ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بطل الخير والسلام الذي امتلك دائما القدرة على صناعة أكثر محطات التاريخ إشراقا بقرارات تنطلق من معرفة تامة بحركته ومتغيراته وما يستوجبه التعامل معها..فكان القائد الملهم دائما وصاحب التفرد في عمل كل ما يمكن أن يعزز جهود البشرية نحو الأفضل في جميع المجالات والتي لا تقوم إلا على أساس راسخ لا يهتز أبدا ويتمثل بالسلام