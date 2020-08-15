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السودان ومصر تؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

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قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، إن العلاقات بين السودان ومصر تشهد دفعة جديدة، فيما أكد مدبولي حرص مصر على دعم استقرار وأمن السودان، حسبما أفادت صحيفة المشهد السودانية.

وجاء في بيان سوداني مصري عقب الاجتماع بمقر مجلس الوزراء السوداني، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، كما أكدت القاهرة التزامها بدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأكد البيان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة الإثيوبي، والالتزام بالمفاوضات كسبيل لحل أزمة سد النهضة.

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