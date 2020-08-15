شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو لتحقيق شامل وموثوق في انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

دعت الولايات المتحدة اليوم السبت إلى إجراء تحقيق شفاف وموثوق به في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة 172 شخصا، وقالت إن لبنان لا يمكن أن يعود أبدا لعصر كان "يحدث فيه أي شيء" في مرافئه وعند حدوده.

وأسفر الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب عن إصابة 6000 شخص وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية وترك نحو 300 ألف بلا مأوى. وقالت السلطات إنه نتج عن ما يربو على 2000 طن من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ أعوام دون مراعاة إجراءات السلامة.

وقال ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية بعد زيارة المرفأ "لا يمكننا أبدا العودة إلى عصر كان يحدث فيه أي شيء في المرفأ أو على حدود لبنان وهو ما أسهم في هذا الوضع".

وأشار إلى أن عناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي سيصلون في غضون أيام بدعوة من لبنان للمساعدة في معرفة ملابسات ما حدث بدقة وما أدى لوقوع الانفجار.