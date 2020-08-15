شكرا لقرائتكم خبر عن 512 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والإجمالي 75.6 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 512 حالة جديدة، وتعافي 779 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 75,697 حالة.

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