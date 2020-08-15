شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله كمنظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
وحثت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على الوقوف بحزم ضد هذه المنظمة الإرهابية، على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بهدف منع ممولي حزب الله وأعضائه من العمل على أراضيهم.
وقال بيان الخارجية، إن قرار ليتوانيا، الذي تبع قرارا مماثلا لألمانيا في 30 أبريل الماضي، لا يفرق بين ذراعي حزب الله السياسي والعسكري.
وأشار البيان إلى أن هجمات ميليشيات حزب الله، المدعوم من إيران، على الأراضي الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط، خلفت مئات القتلى وتسببت بحالة من البؤس لآلاف آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله كمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.