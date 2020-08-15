شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله كمنظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

رحبت وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف ليتوانيا لحزب الله كمنظمة إرهابية.

وحثت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على الوقوف بحزم ضد هذه المنظمة الإرهابية، على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بهدف منع ممولي حزب الله وأعضائه من العمل على أراضيهم.

وقال بيان الخارجية، إن قرار ليتوانيا، الذي تبع قرارا مماثلا لألمانيا في 30 أبريل الماضي، لا يفرق بين ذراعي حزب الله السياسي والعسكري.

وأشار البيان إلى أن هجمات ميليشيات حزب الله، المدعوم من إيران، على الأراضي الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط، خلفت مئات القتلى وتسببت بحالة من البؤس لآلاف آخرين.