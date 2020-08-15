بسبب تفشي كورونا.. الاردن تعلن عزل 'لواء الرمثا' على الحدود السورية

وصرح بأن العزل سيبدأ اعتبارا من الساعة 6 من صباح يوم الاثنين 17 آب الحالي.

كما أشار إلى تعديل ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، فيما سمح للمنشآت التجارية والأنشطة بالعمل وفق الساعات المقررة حاليا.



ولفت إلى أن "القرار جاء لحماية اللواء، والحفاظ على الوضع الوبائي بمستوى آمن في المملكة"، داعيا الى "الالتزام بأمر الدفاع".