بسبب تفشي كورونا.. الاردن تعلن عزل 'لواء الرمثا' على الحدود السورية

قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، إنه وفي ضوء ما أعلن من مؤشرات بشأن ارتفاع حالات كورونا في "لواء الرمثا"، تقرر عزله عن باقي ألوية محافظة إربد ومحافظات المملكة.
وصرح بأن العزل سيبدأ اعتبارا من الساعة 6 من صباح يوم الاثنين 17 آب الحالي.
كما أشار إلى تعديل ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، فيما سمح للمنشآت التجارية والأنشطة بالعمل وفق الساعات المقررة حاليا.
ولفت إلى أن "القرار جاء لحماية اللواء، والحفاظ على الوضع الوبائي بمستوى آمن في المملكة"، داعيا الى "الالتزام بأمر الدفاع".
كما أشار إلى تعديل ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، فيما سمح للمنشآت التجارية والأنشطة بالعمل وفق الساعات المقررة حاليا.
ولفت إلى أن "القرار جاء لحماية اللواء، والحفاظ على الوضع الوبائي بمستوى آمن في المملكة"، داعيا الى "الالتزام بأمر الدفاع".
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