بنزيما على رأس طلبات بيرلو في يوفنتوس

وعاني يوفنتوس كثيرًا على مستوى الهجوم في أكثر من مباراة هذا الموسم في ظل انخفاض مستوى، جونزالو هيجواين، وعدم مشاركة باولو ديبالا بشكل مستمر في المباريات ونفس الحال ينطبق على كل من دوجلاس كوستا وفيدريكو برناردسكي.ولكن الهدف الأول بالنسبة للمدرب بيرلو في بداية مهمته الشاقة مع يوفنتوس هي التعاقد مع مهاجم صريح وليس جناح، وأفادت شبكة "Sportitalia" أن "هناك 7 مهاجمين يفاضل بينهم بطل كأس العالم 2006".

وكشفت الشبكة عن أسماء السبعة مهاجمين وهم دوفان زاباتا (أتالانتا)، راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، أركاديوش ميليك (نابولي)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، إدين دجيكو (روما) وأخيرًا، دونييل مالين (إيندهوفن).



وأشارت الشبكة الشهيرة إلى أن في حالة رحيل ديبالا عن يوفنتوس قد تتجه الإدارة إلى صفقة باهظة الثمن مثل بنزيما أو زاباتا أو خيمينيز أو موراتا ولكن إذا كان الهدف هو صفقة رخيصة الثمن ليكون بديل بالموسم المقبل من الممكن أن يتجه النادي إلى دجيكو أو مالين.