عبوة تستهدف رتلاً يحمل دعماً للتحالف الدولي بين البصرة وذي قار

افاد مصدر امني، السبت، بانفجار عبوة استهدفت رتلاً يحمل دعماً للتحالف الدولي بين محافظتي البصرة وذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، واستهدفت رتلاً يحمل دعماً لوجستياً للتحالف الدولي على الطريق السريع بين البصرة وذي قار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات تذكر".
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