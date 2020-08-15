البصرة تعلن وصول 'قابلوات' كهربائية الى المحافظة

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، وصول قابلوات خاصة بالطاقة الكهربائية الى المحافظة عبر منفذ الشلامجة الحدودي.
وقال العيداني في بيان تلقته الخليج 365، ان "اول وجبة من قابلوات الطاقة الكهربائية وصلت عبر منفذ الشلامجة الحدودي الى محافظة البصرة والتي ستكون مهمة في تنفيذ مشاريع خاصة بتوزيع الكهرباء في مختلف مناطق المحافظة لدعم ديمومة استمرار التيار الكهربائي".
واضاف ان "وجبة القابلوات التي وصلت اليوم هي الاولى من قابلوات الطاقة الكهربائية وهناك وجبات اخرى ستصل تباعاً عبر منفذ الشلامجة الحدودي الى محافظة البصرة".
وبين العيداني أن "هذه القابلوات ستكون مهمة في تنفيذ مشاريع خاصة بالطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البصرة"، مشيراً الى ان "القابلوات التي سيتم تنفيذها هي ضمن مشاريع عام ٢٠١٩ وتتضمن مد قابلوات لخطوط مختلفة من ضمنها خطوط 33 kv ضغط عالي ومحولات ضغط عالي لمديرية توزيع كهرباء الجنوب".
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