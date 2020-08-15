الكهرباء: لا نية لإنهاء عمل أصحاب العقود والأجور اليومية

أكدت وزارة الكهرباء، السبت، عدم نيتها إنهاء عمل أصحاب العقود والأجور اليومية.



وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "لا نية لإنهاء عمل أصحاب العقود والأجور اليومية وسنتخذ مجموعة من الخطوات للاستفادة من هذه الشريحة".

وأضافت أنه "بالإمكان الاستفادة من أصحاب الأجور اليومية والعقود في قطاعي التوزيع والصيانة"، مشيرة الى أن "الموظفين الذين سيحولون للتوزيع سيدربون في دوائر مختصة".