قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن مجمل الانتقادات الموجهة للقاح الروسي تتعلق بضرورة أن يتم نشر كافة البيانات الخاصة باللقاح ونشر معلومات أكثر عن الدراسة والتجارب بخصوصه.

واستطرد موراشكو قائلا: "سنقوم بنشر نتائج الدراسات السريرية وما قبل السريرية قريبا جدا". وأوضح: "ربما سنبدأ يوم الاثنين (17 أغسطس/ آب..) بنشر هذه المعلومات للعالم". وأضاف: "الكثير لا يعرفون أن المنصة الحيوية التي جرى تطبيق اللقاح الجديد عليها، قد استخدمت سابقا في إنتاج 6 عقاقير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو عن الانتقادات للقاح: سننشر كافة بيانات التجارب للعالم قريباً جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.