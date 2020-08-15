كوشنر: السعودية ستتوصل حتما إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل

قلل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر من صمت السعودية إزاء اتفاق إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مبديا قناعته بأن توصل الرياض إلى التطبيع الكامل مع تل أبيب أمر حتمي.
وتابع: "السعودية كانت بالتأكيد زعيما عظيما في جهود التحديث، لكنك لا تستطيع تغيير مسار سفينة حربية بين عشية وضحاها".
في الوقت نفسه، أعرب صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بوجود دول عربية أخرى تهتم بالمضي قدما في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مضيفا: "وفي ذلك الحين، عندما ستتطور الأمور، أعتقد أنه من المحتوم أن تتوصل السعودية وإسرائيل إلى التطبيع الكامل للعلاقات، وتتمكنا من إحراز كثير من النجاحات العظيمة معا".
ورجح كوشنر أن الجيل الجديد في السعودية، خلافا عن آبائهم، معجب بإسرائيل ويرى فيها بمثابة "وادي السيليكون في الشرق الأوسط" ويريد أن تصبح تل أبيب شريكا تقنيا وأمنيا وتجاريا لبلاده.
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