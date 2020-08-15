واشنطن: عدم تمديد حظر السلاح على إيران "خطأ جسيم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح على إيران "خطأ جسيم".

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا "إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك".

وأخفقت الولايات المتحدة الجمعة في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به واشنطن لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن واشنطن ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال، في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت، إن "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".

ورأى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود الولايات المتحدة خلال التصويت "مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئا".

قال بومبيو، الجمعة، إن بلاده متمسكة بمحاولتها تمديد حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران، حيث يجري التصويت على مشروع قرار صاغته واشنطن.

وينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب بند من قرار الأمم المتحدة رقم 2231، وهو قرار أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الست عام 2015.