مصر والسودان تطالبان ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم حول سد النهضة يحمي حقوق شعوب المنطقة المزيد

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، وجود توافق مصري سوداني على عدم اتخاذ إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف بشأن سد النهضة.



وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور رئيسي وزراء مصر والسودان: إن" القاهرة والخرطوم أكدتا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم حول سد النهضة يحمي حقوق شعوب المنطقة".

وتابع أن القاهرة أكدت وقوفها بجانب الخرطوم لتخطي وضعها الاقتصادي ورفع اسمها من الدول الراعية للإرهاب، وتم الاتفاق على التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم الفني والتقني وتبادل المنح الدراسية".

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري للخرطوم، تأتي لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والقاهرة والخرطوم جددتا التزامهما بالتبادل التجاري والاتفاق على خطة عمل لتذليل العقبات.