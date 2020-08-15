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تعرف على طقس الإمارات غداً الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

تعرف على طقس الإمارات غداً الأحد

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

 

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

 

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58، والمد الثاني عند 22:59، والجزر الأول عند الساعة 16:13، والجزر الثاني عند الساعة 06:42.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:28، والمد الثاني عند الساعة 19:09، والجزر الاول عند الساعة 13:58 عند الساعة 02:07.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 41 33 85 35

 

دبي 42 32 80 30

 

الشارقة 42 32 80 30

 

عجمان 40 33 85 35

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أم القيوين 41 31 85 35

 

رأس الخيمة 40 32 80 30

 

الفجيرة 37 31 80 45

 

العين 45 30 70 30

 

ليوا 46 31 75 25

 

الرويس 40 30 80 30

 

السلع 42 31 85 35

 

دلما 39 33 75 40

 

طنب الكبرى 39 34 85 45

 

طنب الصغرى 39 34 85 45

 

أبو موسى 39 34 85 45

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