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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 4 حالات وفاة و512 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 75697، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد حتى اليوم 498 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".
وأوضح السند أن عدد الحالات في العناية المركزة 115 حالة.
وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 779 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 67519 حالة.
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