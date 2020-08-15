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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: قرار عقد معاهدة السلام مع إسرائيل كان استراتيجيا وشجاعا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، إن قرار عقد معاهدة السلام مع إسرائيل كان استراتيجيا وشجاعا.
وأكد الدكتور قرقاش، أن معاهدة السلام مع إسرائيل ألغت ما يهدد حل الدولتين وهو قرار ضم أراض فلسطينية.
وقال قرقاش، في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني بثته قناتا أبوظبي والإمارات، إن قرار عقد معاهدة السلام مع إسرائيل كان استراتيجيا وشجاعا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وتابع القول "ولي عهد أبوظبي اعتبر الوضع الحالي فرصة لمعالجة قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية بفضل خبرته كقارئ جيد للواقع".
وأضاف أن قرار معاهدة السلام مع إسرائيل كان قادما لا محالة وولي عهد أبوظبي استشرف ذلك.
وأكد قرقاش أن الإمارات تلعب دورا اقتصاديا دوليا، والاتفاق الثلاثي سيعزز موقعها كمنصة اقتصادية رئيسية في المنطقة.
وأشار إلى أن الإمارات لا تطمح في أن تكون مركزا اقتصاديا إقليميا فقط، بل منصة دولية.
واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي جرى على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان ثلاثي مشترك فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.
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