كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن عدم اندلاع أي حرائق بأحد قطارات مترو الخط الثاني بمحطة العتبة.
وقال "عبدالهادي" لـ "بوابة أخبار اليوم"، إنه لا يوجد أي حرائق بمترو العتبة، موضحا أنه حدث "شياط" بفرامل أحد القطارات ظنه الركاب حريقا.
وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن حركة المترو منتظمة بمحطة العتبة والخط الثاني بالكامل، ولا صحة لوجود أي حرائق.
كانت هذه تفاصيل خبر «لا يوجد حرائق في محطة العتبة» .. متحدث المترو: «شياط» بفرامل أحد القطارات ظنه الركاب حريقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.