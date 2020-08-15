«لا يوجد حرائق في محطة العتبة» .. متحدث المترو: «شياط» بفرامل أحد القطارات ظنه الركاب حريقا

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن عدم اندلاع أي حرائق بأحد قطارات مترو الخط الثاني بمحطة العتبة.

وقال "عبدالهادي" لـ "بوابة أخبار اليوم"، إنه لا يوجد أي حرائق بمترو العتبة، موضحا أنه حدث "شياط" بفرامل أحد القطارات ظنه الركاب حريقا.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن حركة المترو منتظمة بمحطة العتبة والخط الثاني بالكامل، ولا صحة لوجود أي حرائق.