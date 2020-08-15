انطلاق مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بالإسكندرية– صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المبادرة الرئاسية "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة تمكين المرأة، بحضور طارق جمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أن المبادرة تستهدف تدريب 1800 شاب وفتاة، لحسن اختيار شريك الحياة والحد من معدلات الطلاق، وتعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن محاور اجتماعية، نفسية، اقتصادية، صحية ودينية.

وأضاف البيان، أن الجهات المنفذة للفعاليات حرصت على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية، فيما تتناول التدريبات المحتوى العلمي لمشروع "مودة" الذي سبق وأن جرى تطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت مديرية التضامن في بيانها إلى أن التدريبات سيجرى تنفيذها في الفترة من 16 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبل، في 4 محافظات تشمل "الإسكندرية، القاهرة، الجيزة الفيوم"، وذلك من خلال مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة" للعمل كمدربين أساسيين للمشروع.