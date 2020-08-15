"علمي وأدبي".. التعليم العالي تعلن موعد والحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 /8 /2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 /8 /2020 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر لعدد الطلاب 30855. الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر لعدد الطلاب 16665. Advertisements الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر لعدد الطلاب 102165 لإجمالي 149685 اقرأ أيضًا: تعديلات جديدة في التنسيق.. ننشر قرارات المجلس الأعلى للجامعات

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