الداخلية تستأنف الزيارات لنزلاء السجون 22 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وخصصت الوزارة 118 هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للإستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتى من المقرر أن تبدأ إعتباراً من 22/8/2020 ووفقاً للضوابط.

وشملت الضوابط ، ضرورة أن يتضمن الإتصال التليفونى "بيانات المتصل، وإسم النزيل، ودرجة القرابة"، كما سيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الإتصال التليفونى، مع الإلتزام التام بالموعد المحدد للزيارة ، ستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل ، إلتزام الزائرين بإرتداء الكمامات أثناء الزيارات ، سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

تأتى تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى زيارة ذويهم من النزلاء، إنطلاقاً من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان ، وفى حالة وجود أية شكاوى أو إستفسارات، يتم الإتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).