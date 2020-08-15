الكويت: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 75697 من بينهم 498 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع حصيلة الإصابات بـ"كوفيد-19" إلى 75697 حالة بعد رصد 512 إصابة جديدة والوفيات تبلغ 498 بعد تسجيل 4 وفيات منذ الأمس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر عدم منح سمات الدخول بجميع أنواعها لجميع جنسيات العالم، إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا".

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم - في مؤتمر صحفي عُقده، اليوم الخميس، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء والتي ترأسها رئيس المجلس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: "إن جميع قرارات المجلس مدروسة ومبنية على رؤى السلطات الصحية، ولا يحكمها أي اتجاهات أخرى، بل تكون فقط وفق المتطلبات الصحية".

وأضاف: "أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضًا استمرار تطبيق الحظر الجزئي في جميع مناطق الكويت، على أن يراجع القرار في 20 أغسطس الجاري"، مؤكدًا أن الانتقال التدريجي الآمن، والانفتاح السليم أمر مهم حتى لا يكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات.