الداخلية X أسبوع: مصادرة 1102 قطعة سلاح وتنفذ 480 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 242 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة

وعلى مدار أسبوع على مستوى الجمهورية، ضبط 1102 قطعة سلاح ناري أبرزها (117 بندقية آلية– 186 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 70 مسدس– 729 فرد محلى الصنع – 1746 طلقة مختلفة الأعيرة – 1521 قطعة سلاح أبيض).

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و تأمين تنفيذ 949 قرار إزالة لحالات تعدى على (الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الري والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 19 مديرية أمن وتنفيذ 480478 حكم قضائي وضبط (10) تشكيلات عصابية ، ضموا (27) متهماً، ارتكبوا (54) حادث سرقة متنوع و (110) قضية أحداث بالإضافة إلى إعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وتكللت الجهود كشف غموض 38 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 58 متهماً.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 18 قضية بإجمالي 22 متهما، بمضبوطات بلغت (طن و445 كيلو جرام) وضبط (249496) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (39357 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 35 قيادة تحت تأثير مخدر، 35 موقف عشوائي).