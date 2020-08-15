تفوق الفتيات.. ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد حمادي، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبي بالمحافظة.

وقال الدكتور سعد أبو الحمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية، إن البنات تفوقن على البنين في قائمة الأوائل هذا العام، لا سيما في شعبة العلوم.

وأوضح "أبو الحمد" في تصريح صحفي، أن أوائل شعبة العلوم هم ضحى شريف كامل، في المركز الأول على المحافظة وحصلت على مجموع 634 درجة بنسبة 97.54%، وأمنية عصام عبدالحميد في المركز الثاني بمجموع 633 درجة، بنسبة 97.38%، وفي المركز الثاني مكرر منة الله إيهاب عبدالعظيم.

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وأضاف مدير المنطقة للعلوم الثقافية، أن المركز الرابع كان للطالب عبدالرحمن هاني محمد، بمجموع نسبته 97.08%، وفي المركز الخامس علي محمد علي بمجموع نسبته 96.31%.

ولفت إلى أن 4 من أوائل العلوم درسوا بمعهد المستقبل النموذجي، باستثناء الطالبة في الثاني مكرر درست بمعهد السويس.

وفي الشعبة الأدبي جاء الطالب أسامة عبدالله عبدالعزيز في المركز الأول بمجموع نسبته 92.8%، وفي المركز الثاني هاجر مختار علي بمجموع نسبته 92.5%، وفي المركز الثالث جاءت الطالبة سلمى أشرف سعيد بمجموع 86.9%، وفي المركز الرابع الطالب عبدالملك إسماعيل زكي بمجموع 86.3%.

وتابع مدير المنطقة، أن المركز الخامس كان للطالبة، رضوى يوسف خضاري بمجموع 85.08%، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية ستنظم حفلًا لتكريم الطلاب الأوائل بمنطقة السويس، ووعد الدكتور أحمد حمادي بتكريمهم خلال الحفل.