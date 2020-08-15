إبتداءً من اليوم / السلطات الفرنسيّة تفرض إرتداء الكمامات في هذه المناطق

فرضت السلطات الفرنسية وضع الكمامة في العديد من مناطق باريس، بما في ذلك جزء من شارع الشانزليزيه مقاطعة متحف اللوفر وباتينيول، إبتداء من اليوم السبت 15 أوت إنطلاقا من الساعة 8 صباحًا.

كما سيتم حظر التجمعات والمظاهرات لأكثر من عشرة أشخاص والتي لا تضمن الإمتثال لتدابير الحواجز.



وبحسب شرطة باريس "في كل يوم، تظهر نتيجة فحص حوالي 600 شخص إصابتهم بـ Covid-19 في المنطقة، بما في ذلك 260 في باريس. يبلغ معدل الإيجابية الآن 4.14٪ في باريس، و 3.6٪ في إيل دو فرانس مقابل 2.4٪ في المتوسط ​​الوطني".