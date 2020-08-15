فرضت السلطات الفرنسية وضع الكمامة في العديد من مناطق باريس، بما في ذلك جزء من شارع الشانزليزيه مقاطعة متحف اللوفر وباتينيول، إبتداء من اليوم السبت 15 أوت إنطلاقا من الساعة 8 صباحًا.
كما سيتم حظر التجمعات والمظاهرات لأكثر من عشرة أشخاص والتي لا تضمن الإمتثال لتدابير الحواجز.
وبحسب شرطة باريس "في كل يوم، تظهر نتيجة فحص حوالي 600 شخص إصابتهم بـ Covid-19 في المنطقة، بما في ذلك 260 في باريس. يبلغ معدل الإيجابية الآن 4.14٪ في باريس، و 3.6٪ في إيل دو فرانس مقابل 2.4٪ في المتوسط الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر إبتداءً من اليوم / السلطات الفرنسيّة تفرض إرتداء الكمامات في هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.