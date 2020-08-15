رغم التشكيك في نجاعته، روسيا تنطلق في إنتاج اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم، السبت 15 أوت 2020، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم حملة التشكيك في نجاعته وأمنه على المستخدمين.



وقالت روسيا إن اللقاح الذي طوره معهد "غاماليا" في موسكو ووزارة الدفاع الروسية، وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية شهر أوت الجاري.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أكد أن بلاده أول دولة تصادق على لقاح مضاد للفيروس، رغم أن إختبارات المرحلة النهائية التي تشمل أكثر من ألفي شخص كان مقررا أن تبدأ الأربعاء.

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المصدر: سكاي نيوز