أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم، السبت 15 أوت 2020، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم حملة التشكيك في نجاعته وأمنه على المستخدمين.
وقالت روسيا إن اللقاح الذي طوره معهد "غاماليا" في موسكو ووزارة الدفاع الروسية، وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية شهر أوت الجاري.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أكد أن بلاده أول دولة تصادق على لقاح مضاد للفيروس، رغم أن إختبارات المرحلة النهائية التي تشمل أكثر من ألفي شخص كان مقررا أن تبدأ الأربعاء.
المصدر: سكاي نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التشكيك في نجاعته، روسيا تنطلق في إنتاج اللقاح المضاد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.