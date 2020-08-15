قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إن إحدى ما يعرفن بعروسات تنظيم داعش الإرهابي عادت مبتورة اليد والثدي، إلى بريطانيا، كشفت أن تركيا سهلت عبور الإرهابيين إلى التنظيم الذي هزم في سوريا العام الماضي.
وقالت سامية حسين، البالغة من العمر 25 عاما، إنها أصيبت بجروح بالغة في غارة جوية في سوريا وعادت عبر مطار هيثرو بجواز سفرها البريطاني.
وقال مصدر في الشرطة للصحيفة، إن التحقيق جار مع سامية، مضيفا أنه "يتم التحقيق في علاقاتها وادعاءاتها جنائيًا".
واختفت سامية حسين، من ساوث هول، غرب لندن، في عام 2015 بعد أن انتقلت إلى كينيا قبل خمس سنوات لإكمال تعليمها.
وبعد سقوط الباغوز العام الماضي، انتهى بها المطاف في مخيم الهول للاجئين، الذي يديره الأكراد في شمال سوريا إلى جانب عروس داعش الأخرى الشهيرة، شميمة بيغوم.
واتضح أن سامية أمضت سبعة أشهر في المستشفى بعد الضربة الجوية.
وادعت الشابة أنها استدرجت إلى سوريا من قبل مربية عبر الإنترنت وأرادت فقط "مساعدة الأطفال المسلمين المحاصرين في الصراع".
وقالت سامية حسين، إن أغلب الإرهابيين الذين يأتون من أوروبا "كانوا يدخلون من تركيا إلى سوريا بكل سهولة دون توقيفهم من قبل حرس الحدود".
وفي ماي من العام الماضي، توسلت عائلة حسين إلى حكومة المملكة المتحدة للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا.
ومنذ عودتها إلى بريطانيا، تم التعرف عليها فورا، وقد وضعت عليها قائمة مراقبة أمنية، حيث تقول الشرطة إنها اعتقلت للاشتباه في انتمائها إلى منظمة محظورة بموجب المادة 11 من قانون الإرهاب لعام 2000، وأن التحقيق مستمر معها.
كانت هذه تفاصيل خبر عادت مبتورة اليد والثدي،"داعشيّة بريطانيّة" تكشف دور تركيا في تسهيل عبور الإرهابيّين إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.