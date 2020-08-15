باكستان تستدعي دبلوماسيًا هنديًا للاحتجاج على انتهاكات نيودلهي لوقف إطلاق النار

استدعت باكستان دبلوماسياً هندياً بارزاً للإعراب عن احتجاجها بشأن انتهاكات القوات الهندية أمس لوقف إطلاق النار بطول خط المراقبة الفاصل

بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، ما أسفر عن إصابة طفل بإصابات بالغة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم السبت "طالما استهدفت القوات الهندية بطول خط المراقبة الفاصل

وخط الحدود المعمول به باستمرار مناطق مأهولة بمدنيين بنيران مدفعية ومدافع هاون ذات العيار الثقيل وأسلحة آلية".وأضاف "أن الهند ارتكبت خلال العام الجاري أكثر من 1980 انتهاكًا لوقف إطلاق النار حتى الوقت الحالي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 161 مدنيًا بريئًا بجروح بالغة".. لافتا إلى أن تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي تعكس محاولات هندية مستمرة لتصعيد الوضع بطول خط المراقبة الفاصل ، كما أنها تعد تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي.



وتابع البيان "خلال زيادة حدة التوترات بطول خط المراقبة الفاصل

وخط الحدود المعمول به، فإنه لا يمكن للهند أن تصرف الانتباه عن الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الشطر المعروف باسم (جامو وكشمير)".وأشار البيان إلى أنه تم استدعاء دبلوماسي هندي لتذكير نيودلهي باحترام تفاهم وقف إطلاق النار المتفق عليه في عام 2003، وفتح تحقيق في ذلك الأمر وفي حوادث مماثلة تتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار المتعمدة والحفاظ على السلام، موضحا أنه تم حث الجانب الهندي أيضا على السماح لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان بأداء دوره المنوط به وفقا لقرارات مجلس الأمن القومي التابع للأمم المتحدة.