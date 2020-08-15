بومبيو: الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2020 5:11 مساءً

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم السبت إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم.

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وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا “إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك”.

وأخفقت الولايات المتحدة أمس الجمعة في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.

ويزور بومبيو بولندا لإبرام اتفاق تعاون دفاعي مع مسؤولين بولنديين سيمهد الطريق لإعادة انتشار قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا.