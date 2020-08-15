كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المبعوث الأميركي إلى لبنان: نريد ضمان إجراء تحقيق شامل بانفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان، إنه يريد ضمان إجراء تحقيق شامل شفاف وموثوق به في انفجار مرفأ بيروتن وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

كشف الأمين العام لـ"تيار المستقبل" اللبناني أحمد الحريري، عن مفاجأة مدوية بشأن الانفجار المدمر، الذي هز بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الحريري، اليوم السبت، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمن الدولة، أبلّغ رئيس الحكومة حسان دياب بوجود كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠".

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وأضاف الحريري، أن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اجتمع مع مجلس الوزراء لإغلاق بيروت من يوم ٦ أغسطس لـ ١٠ أغسطس، لكن انفجرت النترات بتاريخ ٤ أغسطس.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.