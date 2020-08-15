كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سياح بريطانيون يسرعون للعودة من فرنسا لتجنب الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الآلاف من المصطافين البريطانيين العودة إلى بلادهم من فرنسا في محاولة لتجنب قيود الحجر الصحي الجديدة التي تفرضها حكومة المملكة المتحدة.

جاء التدافع بعد أن أعلنت الحكومة في وقت متأخر يوم الخميس أن جميع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من فرنسا، حيث ترتفع معدلات الإصابة بفيروس Covid-19، سيحتاجون إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا اعتبارًا من يوم السبت فصاعدًا.

ينطبق تغيير القاعدة، الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 4 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم السبت، أيضًا على المسافرين إلى المملكة المتحدة من هولندا وموناكو ومالطا وجزر تركس وكايكوس وأروبا.

لاحظ مشغلو وسائب النقل ارتفاعًا حادًا في الطلب حيث حجز الناس تذاكر اللحظة الأخيرة في سباق للتغلب على الموعد النهائي صباح السبت.

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تم حجز خدمة قطار Eurotunnel Le Shuttle، التي تنقل المركبات بين فرنسا والمملكة المتحدة، بالكامل يوم الجمعة نتيجة لزيادة الطلب، وفقًا لـ PA Media.

وقال متحدث باسم الخدمة لوكالة الأنباء إنه حاول 12 ألف شخص شراء التذاكر في الساعة التي تلت إعلان الحكومة يوم الخميس، مقارنة بمئات الطلبات التي تتلقاها عادة خلال نفس الفترة الزمنية.

كما أوضح وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن قرار الحكومة إنهاء ممرات السفر مع فرنسا والوجهات الأخرى يستند إلى أحدث بيانات فيروس كورونا المتاحة.

وكتب على تويتر يوم الخميس "تظهر البيانات أننا بحاجة إلى إزالة فرنسا وهولندا وموناكو ومالطا وتركس وكايكوس وأروبا من قائمة ممرات السفر الخاصة بفيروس كورونا للحفاظ على معدلات الإصابة منخفضة".

