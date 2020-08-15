كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يحفر اسمه في التاريخ بصفته أحد صناع السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن قرار معاهدة السلام تطلب شجاعة كبيرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأضاف أوبراين، أن بعد إبرام الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، سيحفر اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في التاريخ بصفته أحد صناع السلام.

وتابع، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل إنجاز تاريخي، وستخلق فرصا استثمارية كبيرة، ومناخا آمنا في المنطقة عبر التصدي للنفوذ الإيراني.

وأوضح أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل هي الأولى من نوعها منذ 25 عاما، والقرار تطلب شجاعة كبيرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيحفر اسمه في التاريخ بصفته أحد صناع السلام.

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وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تختلف عن معاهدات السلام السابقة لأنها ستخلق فرصا اقتصادية كبيرة في المنطقة، وستجعل الإمارات وإسرائيل تتعاونان في مكافحة فيروس كورونا.

وتابع: "سنعمل عن كثب مع الإمارات وشركائنا في المنطقة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وسيتحرك دبلوماسيون أمريكيون خلال الأسابيع المقبلة في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع شركائنا على تحقيق السلام".

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.