شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يشيد بدور فريق "التحكم والسيطرة" في احتواء كورونا والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فريق العمل بمركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بجامعة محمد بن راشد، مشيداً بدورهم الفعال في احتواء الفيروس.

Advertisements وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر "تويتر": خلال زيارتي للقاء فريق العمل بمركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بجامعة محمد بن راشد مع ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة، فريق متميز.. أداء بطولي.. جنود مجهولون قادوا المهمة بكل اقتدار". وأضاف: "عمل مركز التحكم والسيطرة على احتواء المرض في الإمارة.. وإجراء الفحوصات.. وتنسيق معالجة المصابين.. وضمان القدرة الاستيعابية لمستشفياتنا.. ووضع الإجراءات الاحترازية في كافة القطاعات.. وإجراء مجموعة من البحوث والدراسات العلمية الطبية.. شكراً خط دفاعنا الأول.. فخور بأدائكم".

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