شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 297,315 حالة، كما تم رصد 31 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 3369 وفاة.

Advertisements كما رصدت الوزارة 1528 حالة شفاء من كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في السعودية إلى 264,487 حالة.

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