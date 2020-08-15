ليوث الرافدين يبدؤون المرحلة الثانية من التحضيرات لكأس آسيا

2020-08-15 | 15:22
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يدخل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، مساء اليوم السبت، معسكره التدريبي الداخلي الثاني في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من الخامس عشر ولغاية الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للفترة من 14 إلى 31 تشرين الاول المقبل.
واختتم منتخب الشباب معسكره التدريبي الأول في محافظة كربلاء الأسبوع الماضي، الذي تم التركيز من خلاله على رفع جاهزية اللاعبين البدنية بإقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، فيما سيتم التركيز في المعسكر الثاني على الجوانب الخططية والفنية تحضيراً لخوض المباريات الودية الشهر المقبل مع المنتخبات المشاركة في البطولة ضمن المنهاج الخاص الذي قدمه الملاك التدريبي للهيأة التطبيعية قبل الذهاب إلى البطولة.
ويضم معسكر كربلاء 25 لاعباً، بتواجد كل من محمد حسن وأحمد شاكر وحسن حبيب لحراسة المرمى، وأحمد حسن (مكنزي) وزيد تحسين وعبدالله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف ومصطفى سعدون وكرار سعد وأمير غانم لخط الدفاع، وعبد الرزاق قاسم وعلي شوقي وعباس علي ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد جبر وزين العابدين قحطان وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم.
ويضم معسكر كربلاء 25 لاعباً، بتواجد كل من محمد حسن وأحمد شاكر وحسن حبيب لحراسة المرمى، وأحمد حسن (مكنزي) وزيد تحسين وعبدالله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف ومصطفى سعدون وكرار سعد وأمير غانم لخط الدفاع، وعبد الرزاق قاسم وعلي شوقي وعباس علي ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد جبر وزين العابدين قحطان وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم.
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