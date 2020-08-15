في حادثة "غامضة" من نوعها عثر على جثة كابتن بحري عراقي قرب السواحل الايرانية بعد ثلاثة ايام من فقدانه، فيما طالبت عائلته الحكومة بالتدخل واجراء تحقيق فوري.
وأوضحت عائلة الكابتن البحري محمد جواد القرغولي في حديث لـ السومرية نيز، إنه "وبعد البحث عنه لمدة ثلاثة أيام، عثر على جثته قرب سواحل جزيرة لاراك الإيرانية".
وأضافت أن "الكابتن البحري العراقي فقد من سفينته في خليج عمان والتي كان رباناً عليها"، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التدخل السريع بفتح تحقيق شامل والاتصال مع الجهات الخارجية المعنية لكشف ملابسات الحادث".
وأضافت أن "الكابتن البحري العراقي فقد من سفينته في خليج عمان والتي كان رباناً عليها"، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التدخل السريع بفتح تحقيق شامل والاتصال مع الجهات الخارجية المعنية لكشف ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العثور على جثته قرب سواحل ايران.. ذوو بحري عراقي يطالبون الحكومة بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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