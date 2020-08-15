بعد العثور على جثته قرب سواحل ايران.. ذوو بحري عراقي يطالبون الحكومة بالتدخل

وأوضحت عائلة الكابتن البحري محمد جواد القرغولي في حديث لـ السومرية نيز، إنه "وبعد البحث عنه لمدة ثلاثة أيام، عثر على جثته قرب سواحل جزيرة لاراك الإيرانية".

وأضافت أن "الكابتن البحري العراقي فقد من سفينته في خليج عمان والتي كان رباناً عليها"، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التدخل السريع بفتح تحقيق شامل والاتصال مع الجهات الخارجية المعنية لكشف ملابسات الحادث".

