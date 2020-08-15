برلماني يحذر من جهات 'متنفذة' تريد ابتزاز مشروع دواجن الديوانية

حذر النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، السبت، من محاولات لجهات "متنفذة" تريد ابتزاز مشروع دواجن الديوانية، داعيا رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي الى التدخل "شخصياً".



وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "جهات متنفذة لا تريد النهوض بالصناعة المحلية تقوم ابتزاز القائمين على مشروع دواجن الديوانية"، مشيرا الى ان "النجاحات التي حققها المشروع بالفترة الماضية في توفير بيض المائدة والدواجن للسوق المحلية بنوعيات ذات مستوى متقدم وباسعار تنافسية رغم المؤامرات التي حيكت سابقا، فقد ازعجت تلك النجاحات البعض ممن يعتاشون على الاستيراد وملفات الفساد والبضائع المستهلكة والمسرطنة".

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واشار البديري، الى ان "تلك الجهات بدأت مرة اخرى، بممارسة عمليات ابتزاز وضغوط على القائمين على مشروع دواجن الديوانية، في محاولة للحصول على مكاسب خاصة او الالتفاف على وضع تلك المشاريع لاضعافها بشكل او بآخر وصولا الى انهاء الثروة الحيوانية المحلية، في سيناريو يمثل الخطوة الثانية من استهداف تلك الثروة بعد نفوق عشرات الاطنان من الاسماك بالسموم التي القاها مجهولون".

ودعا البديري رئيس مجلس الوزراء، الى "التدخل الشخصي وارسال بعض مستشاري مكتبه بشكل عاجل الى المحافظة والاطلاع على التهديدات التي يتعرض لها اصحاب حقول الدواجن من اولئك المتنفذين وكلنا استعداد للتعاون مع مكتب رئيس الوزراء واي لجان تحقيقية تصل الى المحافظة لانهاء هذه الفوضى ووضع حد لتلك التجاوزات على المشاريع الانتاجية المحلية من قبل الفاسدين".