كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن أعداد النازحين حالياً داخل المخيمات في عموم العراق، فيما أكدت أن غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات المالية وهناك دعم لعودة النازحين من المدن بنفس آليات إعادتهم من المخيمات". وأضافت أن "عددد العائلات النازحة العائدة إلى مناطقها بلغ نحو 450 ألف عائلة"، مؤكدة أن "أعداد النازحين حالياً داخل المخيمات تبلغ نحو 59 ألف عائلة في عموم العراق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة تكشف أعداد النازحين حالياً داخل المخيمات في عموم العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.