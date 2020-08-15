شباب الصحفيين المصريين: الجزيرة أنهت تعاقد الشروف لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع مذيعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين برئاسة هيثم طوالة عن فضيحه جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح وكوارث العاملين في قناة الجزيرة الذين صدعونا كذباً وزوار بشعارات وهمية عن الشرف والمبادئ والقيم والأخلاق وهم أبعد بكثير عن هذه الشعارات الرنانة الكاذبة.



وأكدت الجبهة على أن القناة العميلة أنهت تعاقد الاردني احمد نايف الشروف في ضوء ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع المذيعة ف.ب.

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