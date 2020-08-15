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شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة بالداخل اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات دون طيار مفخخة قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.
وكان المالكي قد أعلن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة"، كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.
كما استطاعت القوات المشتركة للتحالف، مساء الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتواصل المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.
وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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