سخنين: الإصابات بكورونا تبلغ 91 حالة والبلدية تحذر من الإغلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت لجنة الطوارئ المنبثقة عن بلدية سخنين لمتابعة ومواجهة تزايد حالات الإصابات في سخنين، اليوم السبت، بيانًا تدعو به سكان المدينة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لتجنب إغلاق المدينة، وذلك بعد بلوغ عدد الإصابات الإجمالية في المدينة 91 إصابة بفيروس كورونا.

أكد البيان أن سخنين عبرة موجة فيروس كورونا الأولى بسلامة، بسبب تعاون وتكاتف أهالي المدينة وفق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة في البلا، وطالبت اللجنة عبر البيان: " أخذ المسؤولية والحيطة، لبس الكمامات ،التباعد مترين، التعقيم وعدم التجمهر.

وأضاف: "نطالب اهلناالمحافظة على المعايير في المناسبات الاجتماعية. نبارك لاهلنا في مناساباتهم ومهم المحافظة على التعليمات وتطبيقها. ونتوجه للمحلات الاقتصادية، المصالح ان تعمل ضمن المعايير. لنا مصلحةً جماعية ان يكون اقتصادنا قويا وان تعمل محلاتنا التجارية، وان نحافظ على صحتنا".

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وتابع البيان أن "في الموجة الثانية هناك متغيرات وعليه نطالب انفسنا واهلنا، مؤسساتنا ان كما ونطالب من عليه ان يكون في حجر صحي ان يتقيد بالتعاليم ويلتزم البيت لمصلحته ومصلحة أهلنا. لا يمكن التجوال وتشكيل خطر على الآخرين من اهل بلدنا".

وأكد البيان أن "قسم الخدمات الاجتماعية والنفسية في تواصل مع المصابين ومن في حجر صحي لتقديم أي مساعدة من بلدية سخنين. هذا وستقوم البلدية من خلال المناداة في حاراتنا الغالية والمطالبة بالتقيد بالتعليمات،كما والتوجه للمحلات الاقتصادية بأخذ المسؤولية، ونطالب صناديق المرضى بإجراء الفحوصات".

وخلص البيان محذرًا أهالي المدينة بقوله: "اذا لم نعمل سوية سنصل الى تسارع في عدد المصابين وعندها سنصل الى اغلاق البلدة وهذا ليس من مصلحتنا".

