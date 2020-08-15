مفتي سلطنة عُمان: "لا مساومة على المسجد الأقصى"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح المفتي العام لسُلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، اليوم السبت، من خلال تغريدة كتبها في حسابه على "تويتر" إنه "لا يمكن المساومة على المسجد الأقصى بأي حال".

واعتبر الخليلي أن "تحرير المسجد الأقصى، وجميع الأرض من حوله من أي احتلال، واجب مقدس على جميع الأمة". وقال أيضا إنه "ديْن يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف فليس لهم المساومة عليه بحال".

وأشار الخليلي إلى أن "عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتِ اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب". ويشار إلى أن الخارجية العمانية أعلنت الجمعة تأييد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي جرى برعاية أميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، التوصل لاتفاق بين الطرفين، واصفا إياه بـ"تقدم هائل". ويأتي الإعلان تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". وباتت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.