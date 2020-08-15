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التحالف يسقط عدد من الطائرات المفخخة في الأجواء اليمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 أغسطس 2020

اسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم، طائرات (مفخخة) بدون طيار اطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار قامت مليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني.

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