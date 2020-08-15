شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم القاعدة يعدم الطبيب اليوسفي بالبيضاء اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 ذكرت وسائل اعلامية، أن عناصر تنظيم القاعدة في البيضاء أعدمت طبيبا بتهمة التجسس.

Advertisements وقالت، إن القاعدة أعدمت الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي الذي يعمل طبيباً بمحافظة البيضاء. وأشارت الى انه تم صلب الطبيب من قبل عناصر القاعدة بتهمة أنه جاسوس لسلطة صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم القاعدة يعدم الطبيب اليوسفي بالبيضاء اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.