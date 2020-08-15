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شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم القاعدة يعدم الطبيب اليوسفي بالبيضاء اليمنية والان مع التفاصيل
السبت 15 أغسطس 2020
ذكرت وسائل اعلامية، أن عناصر تنظيم القاعدة في البيضاء أعدمت طبيبا بتهمة التجسس.
وقالت، إن القاعدة أعدمت الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي الذي يعمل طبيباً بمحافظة البيضاء.
وأشارت الى انه تم صلب الطبيب من قبل عناصر القاعدة بتهمة أنه جاسوس لسلطة صنعاء.
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