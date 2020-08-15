اليمن.. البحسني يرأس اجتماعاً للدفع بالمشاريع المعتمدة لمديريات دوعن وحجر وبروم ميفع

السبت 15 أغسطس 2020

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً برئيس وأعضاء لجنة حصر أضرار كارثة السيول، بحضور عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية رئيس اللجنة المهندس أمين بارزيق.



وأكد المحافظ أهمية عقد اللقاء عقب اختتام زيارات ميدانية تفقدية لمديريات دوعن وحجر وبروم ميفع، للوقوف أمام سرعة البدء بتنفيذ التوجيهات بشأن المشاريع الخدمية والمتضررة التي تم اعتمادها والتوجيه بها خلال هذه الزيارات.

ووجه المحافظ المختصين بسرعة اعداد الدراسات ورفع المناقصة لبدء العمل في مقر المجمع الحكومي بدوعن، ومشروع سفلتة طريق دوعن - الفرضحة الذي يخدم الكثير من سكان المديرية، ودراسة توفير المياه بصورة عاجلة لمنطقة لبنة، واعداد الدراسات لطريق الفرضحة- راس حويرة، وسرعة تمهيد طريق الفرضحة- المعملة-يون، لتسهيل عملية نقل المنتجات الزراعية للمزارعين، والرفع بدراسة عاجلة لربط كهرباء دوعن بكهرباء الوادي الغازية.

ووجه المحافظ، بإعداد الدراسات ببناء جسر أرضي بالطريق الدولي بشرج بن طالب بمديرية بروم ميفع، وجسر سد باتيس، ومياه شرب ميفع، واصلاح عقبة بروم.

Advertisements

كما وجه المحافظ مدير الكهرباء بسرعة استلام مشروع كهرباء مديرية حجر الجديد بقدرة 4 ميقاواط وسرعة تشغيل المشروع لخدمة المواطنين، وسرعة تأهيل أكتاف جسر المعابر، وانشاء جسر معلق بمنطقة النوبة وسرعة تنفيذ المشروع بمواصفات فنية عالية، وإعداد دراسات لانشاء مستشفى جديد بمديرية حجر، وسفلتة طريق الحصين - الصدارة، ومشروع مياه جزول، وصيانة قنوات الري، وتوفير مضخة لبئر منطقة الجول التي تغذي حوالي 20 ألف نسمة.

وشدد المحافظ على سرعة الرفع بدراسة بإعادة تأهيل طريق الريان- راس حويرة، وردم جميع الحفريات بشوارع مدينة المكلا.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت نائب رئيس لجنة حصر الأضرار د. محمد باخلعة، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، ومستشار المحافظ مطيع باراس، ومديرو المؤسسة العامة للمياه، وهيئة مياه الريف، والطرق والجسور، والزراعة والري، والكهرباء، والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة