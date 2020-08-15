الاتحاد البرلماني الدولي ينظر في قضايا الانتهاكات التي طالت البرلمانيين اليمنيين

السبت 15 أغسطس 2020

أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، قيام لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد بدراسة عدد من قضايا الانتهاكات التي طالت البرلمانيين اليمنيين.



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وأشارت غابرييلا في رسالتها الموجهة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي، الى انه تم إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين الى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي..لافتة إلى أنه سيتم تكليف الأمين العام للإتحاد بمتابعة القضية وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد.

وكان رئيس مجلس النواب، قد وجه رسالة الى الاتحاد البرلماني الدولي في ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م، بخصوص قضايا الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق البرلماني ياسر العواضي وعدد من أعضاء المجلس .